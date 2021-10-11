Абакан, 11 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Госпитализация пациентов с COVID-19 в Хакасии достигла максимума за последние несколько месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в республиканском министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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Прорабатываются вопросы по дальнейшему расширению коечного фонда. Как уточнили в минздраве, суточная госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией на прошлой неделе достигла 135 человек. Это максимальное число за последние несколько месяцев.

На сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 1286 коек для ковид-пациентов. Занято 1182. Доля свободного конечного фонда составляет 8%.

Власти призывают жителей республики вакцинироваться от коронавируса.