Тольятти, Самарская область, 11 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В сети появились фотографии с испытаний Renault Sander третьего поколения, выпущенные на АвтоВАЗе. Об этом сообщается на странице издания Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Avtograd News Renault Sandero Stepway нового поколения

"В настоящее время тестовые автомобили собирают и дорабатывают в корпусах Инжинирингового Центра», — говорится в сообщении.

На фотографиях показан Renault Sandero во «внедорожной» модификации Stepway. Модель построена на той же платформе, что и Renault Logan нового поколения, предсерийные образцы которого были недавно также выпущены на АвтоВАЗе.

Отмечается, что модели Renault Sandero Stepway отличаются по дизайну от автомобилей Dacia. Технические характеристики у хетчбэка будут такими же, что и у нового Logan.

Компания планирует начать серийное производство моделей в июне следующего года.

Напомним, в моторной линейке Renault Logan нового поколения будет заменен только один мотор. Агрегатироваться двигатели будут с 6-ступенчатой «механикой» или с вариатором.

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