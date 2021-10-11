Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Погодные условия не позволили спасателям 11 октября продолжить поиски пропавшего на Ключевском вулкане уже более недели назад альпиниста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

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Пятерым спасателям удалось достичь отметки 3,1 тыс. метров. Продолжить восхождение не дали погодные условия — толщина снежного покрова на вулкане превышает один метр, а это грозит сходом лавин. Также на Ключевском установилась очень холодная погода — температура воздуха ночью опускается до 30 градусов мороза.

На территории края действует атмосферный вихрь, который принёс сильные дожди со снегом и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, двое туристов начали восхождение к вершине вулкана 27 сентября. 1 октября один из них, житель Свердловской области, обратился к спасателям за помощью. Выяснилось, что на высоте 4 тыс. метров альпинистов застала непогода.