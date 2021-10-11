Якутск, 11 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В больницах Якутии проходят лечение 167 больных COVID-19 в тяжёлом состоянии, 33 жителя региона — на аппаратах ИВЛ. Такие данные озвучила на брифинге 11 октября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Glavarb.ru Больной COVID-19 в коридоре госпиталя

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За сутки число инфицированных увеличилось на 234, в том числе 123 новых больных — жители Якутска.

«23% от общего количества больных — это дети. 101 ребёнок получает лечение в инфекционных стационарах Якутска и районов республики», — отметила Ольга Балабкина.

В контексте возобновления очного обучения в начальных классах школ Якутска она призвала родителей учеников соблюдать меры безопасности при отправлении детей на занятия.

Наиболее сложная обстановка в Мегино-Кангаласском районе, где ежедневно наблюдается прирост заболевших ковидом. В Хангаласском районе были открыты дополнительные места в ковидном госпитале.

Как сообщало ИА REGNUM, приказы оперативного штаба Якутии должны исполняться беспрекословно, только так удастся выиграть войну с COVID-19. Об этом заявил заведующий КТ-кабинета в Якутске Радислав Гатилов, Поводом для его высказывания стало сопротивление ректора Малой академии наук Якутии переоборудовать помещения центра под ковидный госпиталь.