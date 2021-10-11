Москва, 11 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Предлагаемые покупателям в российских магазинах куриные наггетсы нельзя назвать продуктом питания, полностью готовым к употреблению без высокотемпературной обработки. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по результатам их исследования на безопасность и качество.

Kulinaria1914.ru Наггетсы

Так, в наггетсах были обнаружены нарушения по микробиологическим показателям. Например, в двух кулинарных изделиях (Metro Chef и Perfetto) и двух полуфабрикатах («Вкусвилл» и «Мясницкий ряд») выявили незначительное превышение по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), а в двух последний ещё и листерии — бактерии, способные размножаться в пищевых продуктах. В кулинарном изделии «Золотой петушок» была найдена кишечная палочка.

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Кроме того, в трёх полуфабрикатах обнаружены бактерии золотистого стафилококка. А в наггетсах ТМ «Окраина» (полуфабрикаты) выявили незначительное превышение по содержанию антибиотиков тетрациклиновой группы, что не допускается техническим регламентом и является нарушением.

Также оказалось, что некоторые производители размещают недостоверную информацию о своём продукте, не указывая сведения о наличии в наггетсах костных включений, мяса механической обвалки, кожи птицы и соевого белка. При этом по результатам исследования во всех куриных наггетсах не обнаружены тяжёлые металлы и токсичные элементы в количествах, опасных для здоровья.

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«В нашем рейтинге нет ни одной торговой марки, продукцию которой оценили бы в пять баллов», — отметили в Роскачестве.

Добавим, что специалисты исследовали наггетсы 20 торговых марок.

Как сообщало ИА REGNUM, повторное исследование семи торговых марок пельменей, которое специалисты Роскачества провели весной 2020 года, показало, что ни один из образцов не соответствует требованиям безопасности мясной продукции. Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу.