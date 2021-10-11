Оренбург, 11 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области в минсоцразвития региона произошли кадровые изменения Уволена глава ведомства Татьяна Самохина, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Указом губернатора 11 октября Татьяна Самохина освобождена от замещаемой должности министра с формулировкой «по собственному желанию».

До назначения нового министра социального развития все заместители (Виктория Торукало, Елена Сладкова, Галина Пикалова и Вера Ризик) также освобождаются от должностей и назначаются исполняющими обязанности по соответствующей должности. Исполнение обязанностей министра с 12 октября и до назначения главы минсоразвития на Елену Сладкову.

Добавим, Татьяна Самохина трудилась на посту министра социального развития Оренбуржья с 2010 года. Она заняла должность во время губернаторства Юрия Берга (2010−2019 гг.). После его отставки Самохина сохранила портфель главы министерства.