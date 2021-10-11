Москва, , 09:28 — REGNUM Российские инспекторы посетят авиабазу и воинские формирования в Дании, где осмотрят новые типы основных систем вооружения и техники, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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По его словам, инспекция будет проходить с 11 по 15 октября в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях», — сказал Рыжков.

В ходе посещения российским инспекторам представят основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, российские инспекторы проверили 6−7 октября район площадью порядка 14 тыс. кв. м на территории Швейцарии и оценили, какая в нем ведётся военная деятельность.

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