Саратов, 11 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 363 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 202 пациента. Об этом 11 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 184 пациентов, с признаками ОРВИ — 176 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 92 467 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 83 606 человек.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 138 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 111 человек, до 20 лет — 48 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 11 октября вводится обязательная вакцинация для государственных и муниципальных служащих, ряда граждан, которые заняты в соцсфере, включая работников соцзащиты, а также в сфере услуг.

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