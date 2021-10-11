Уфа, 11 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Отбывающего наказание мужчину обвинили в даче взятки сотруднику исправительной колонии в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Sledcomrf.ru Колония

По версии следствия, 26-летний фигурант уголовного дела, который отбывает наказание в исправительной колонии ИК-2 в Башкирии с сентября по декабрь 2020 года передавал через посредника инспектору группы надзора отдела безопасности колонии по 4−5 тысяч рублей за пронос и передачу ему табачного изделия и мобильных телефонов. В материалах дела указано, что всего было передано порядка 30 тысяч рублей.

«Кроме того, инспектор получил 15 тысяч рублей за пронос наркотиков на режимный объект, его действия были пресечены сотрудниками службы безопасности исправительного учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в городе Салавате было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу

«В отношении сотрудника исправительной колонии уголовное дело находится на рассмотрении в суде», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в суд Уфы передано дело о незаконном проносе в колонию мобильных телефонов.