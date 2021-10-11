Астана, 11 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Акутагава Данис Зарипов

В составе «Ак Барса» дубль оформил нападающий Дмитрий Кагарлицкий. Кроме того, 40-летний Данис Зарипов забил гол и отдал результативную передачу. Ещё по шайбе забросили Кристиан Хенкель, Николай Коваленко и Кирилл Панюков.

В составе «Барыса» точными бросками отметились форвард Якоб Берглунд и защитники Валерий Орехов и Егор Шалапов.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, на счету команды 23 очка. «Барыс» идёт на седьмом месте Восточной конференции с 14 очками.

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