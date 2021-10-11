Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Первый рабочий день новой недели Петербург впервые встретил в условиях закрытого на капремонт Биржевого моста. Переправа стала недоступной для транспорта и пешеходов еще в ночь на 9 октября, но все негативные последствия от закрытия моста, связывающего Стрелку Васильевского острова с Петроградской стороной, горожане ощутили только утром в понедельник, 11 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Биржевой мост до закрытия

Как свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки», в настоящее время наблюдаются пробки на набережной Макарова, между закрытым Биржевым и ближайшим к нему Тучковым мостом, на который перенаправлен частный и общественный транспорт. Плотное движение в обе стороны на Тучковом мосту, еще плотнее — на Троицком мосту, который также принял на себя часть трафика ушедшего в ремонт Биржевого моста. А вот на улицах Петроградской стороны, примыкающих к закрытому мосту, сегодня свободно.

Напомним, на время ремонта Биржевого моста маршруты автобусов №№ 10 и 191, а также троллейбусный маршрут № 7 после Дворцового моста проходят по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям Васильевского острова и далее по Тучкову мосту.

Ограничения для транспорта в связи с закрытием моста продлятся до ноября 2022 года, а сами работы по капремонту — до весны 2023 года.