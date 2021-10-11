Бейрут, 11 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В одном из резервуаров на территории нефтехранилищ Захрани, которые находятся в южной части Ливана, произошло возгорание. Об этом 11 октября сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed.

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«Сотрудники (службы гражданской обороны — ред.) начали тушить пожар, который возник в одном из хранилищ бензола на объекте Захрани», — приводит телеканал слова источника в службе гражданской обороны.

При этом, по данным Al-Jadeed, причины возникновения пожара на данный момент неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посёлке Токи Ванинского района Хабаровского края днём 11 октября два часа тушили пожар в терминале подачи угля на предприятии «Дальтрансуголь».