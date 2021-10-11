Владивосток, 11 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Приморье на оздоровительный отдых детей из семей в трудной жизненной ситуации в 2021 выделено около 40 млн. 15 октября в санатории «Сахарный ключ» Владивостока откроется завершающая реабилитационная смена. Бесплатные путевки на оздоровительный отдых получили 87 школьников, имеющих различные проблемы по здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Смена будет длиться 24 дня, детям будут обеспечены врачебный контроль за физическим и нервно-психическим состоянием, полноценное сбалансированное шестиразовое питание, закаливающие процедуры, занятия физкультурой. А учителя проведут занятия по основным предметам.

Всего за год бесплатные путевки на реабилитацию в санатории получили более 200 часто болеющих школьников.

По линии соцзащиты в эти летние каникулы было приобретено более 2 тыс. путевок в загородные лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкалья подвели итоги по организации летнего детского отдыха в 2021 году. За летний период более 40 тыс. детей отдохнули в 521 различной организации.