Тбилиси, 11 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Грузии 11 октября объявлен днём траура в память о погибших во время обрушения дома в Батуми. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией в Батуми и соболезную членам семей и близким погибших. Вместе с ними в связи с этой ужасной трагедией в горе вся Грузия», — говорится в распоряжении.

На правительственных зданиях Грузии приспущены грузинские флаги. Мэрия Тбилиси объявила об отмене ежегодного праздника «Тбилисоба».

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Батуми на улице 24 мая полностью обрушилась секция многоэтажного жилого дома. Сообщается о девяти погибших в том числе трое из них — дети.