Движение в центре Софии парализовано из-за забастовки дорожных рабочих
София, 11 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Группа представителей профсоюзов дорожных рабочих Болгарии блокировала центральные улицы, проспекты и площади болгарской столицы. Об этом сообщает телевидение Болгарии со ссылкой на свои источники.
Как утверждают очевидцы, рано утром 11 октября колонна строительной техники перекрыла движение на Цареградском шоссе и в районе памятника Царю-Освободителю, еще не менее 100 грузовых автомобилей и тракторов находятся на основных въездах в Софию.
Предполагается, что в ближайшее время митингующие установят импровизированные заградительные сооружения в непосредственной близости от столичного правительственного квартала. По некоторым данным, местные правоохранители не предпринимают действий по пресечению акций.
«Уведомление о марше протеста было своевременно направлено в софийскую мэрию, поэтому главная задача полицейских заключается в недопущении беспорядков», — говорится в заявлении городского управления МВД.
Напомним, массовые выступления дорожников в Болгарии последовали после провала переговоров профсоюзных лидеров с представителями болгарского правительства. Митингующие требуют заключения новых договоров, улучшения условий труда и погашения задолженности по зарплате.