София, 11 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Группа представителей профсоюзов дорожных рабочих Болгарии блокировала центральные улицы, проспекты и площади болгарской столицы. Об этом сообщает телевидение Болгарии со ссылкой на свои источники.

Nathan Keirn Протест

Как утверждают очевидцы, рано утром 11 октября колонна строительной техники перекрыла движение на Цареградском шоссе и в районе памятника Царю-Освободителю, еще не менее 100 грузовых автомобилей и тракторов находятся на основных въездах в Софию.

Предполагается, что в ближайшее время митингующие установят импровизированные заградительные сооружения в непосредственной близости от столичного правительственного квартала. По некоторым данным, местные правоохранители не предпринимают действий по пресечению акций.

«Уведомление о марше протеста было своевременно направлено в софийскую мэрию, поэтому главная задача полицейских заключается в недопущении беспорядков», — говорится в заявлении городского управления МВД.

Напомним, массовые выступления дорожников в Болгарии последовали после провала переговоров профсоюзных лидеров с представителями болгарского правительства. Митингующие требуют заключения новых договоров, улучшения условий труда и погашения задолженности по зарплате.