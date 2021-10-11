Белгород, 11 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Сканеры и датчики для больных диабетом детей закупили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Оборудование позволяет следить за уровнем сахара в крови без прокола кожи.

Myriams-Fotos Сахарный диабет

Глава региона пояснил, что о специальных электронных устройствах его попросила на личном приёме одна из жительниц Белгородской области. Власти приняли решение закупить датчики для всех стоящих на учёте больных.

«Мы получили сканеры и датчики для больных диабетом детей, которые обещали родителям. Выдавать их будем через областную и районные больницы. Никуда обращаться не нужно, доктора сами свяжутся и пригласят. Сканеров хватит, чтобы полностью закрыть потребность. Датчики нужно со временем менять, это расходные материалы. Надеюсь, наши родители и маленькие пациенты оценят удобство новых устройств», — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

Первой партии устройств хватит на месяц, а в октябре область получит ещё одну поставку, рассчитанную до конца 2021 года.