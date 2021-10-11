Караганда, Казахстан, 11 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Караганде (административаный центр Карагандинской области Казахстана) женщина разбилась при прыжке с крыши девятиэтажного здания на аттракционе «тарзанка». Об этом 11 октября сообщает казахский портал NUR.kz.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Уточняется, что 33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров со здания гостиницы «Созвездие» и ударилась о бетонное строение на земле.

Также указывается, что после этого она была в крайне тяжёлом состоянии доставлена в многопрофильную больницу им. Х.Ж. Макажанова и прооперирована в экстренном порядке, однако ее жизнь спасти не удалось.

Кроме этого, отмечается, что казахские правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обрушения пола в парке аттракционов в японской префектуре Хёго пострадали семь человек, включая несовершеннолетних.