Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ скончался девятилетний ребёнок, которого сбили на дороге неделей ранее. Мальчик умер в больнице 9 октября, сообщает портал «Байкал-Daily».

Велосипед

Напомним, 25-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace сбил несовершеннолетнего велосипедиста 2 октября на улице Краснофлотская. Молодой человек не имел водительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранителям не сразу удалось установить личность пострадавшего. Ребёнок с тяжёлыми травмами был госпитализирован в больницу.