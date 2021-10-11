Челябинск, 11 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 404 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 101 886 заразившихся. Выздоровели 85 990 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается уже 10 902 человека. За сутки зафиксировали смерть от ковида ещё 27 пациентов.