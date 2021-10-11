В Челябинской области выявили ещё 404 носителя коронавируса
Челябинск, 11 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 404 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 101 886 заразившихся. Выздоровели 85 990 пациентов.
Больных COVID-19 насчитывается уже 10 902 человека. За сутки зафиксировали смерть от ковида ещё 27 пациентов.