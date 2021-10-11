Кемерово, 11 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1208 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 11 696 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 58 785 случаев заражения коронавирусом, 56 221 человек выздоровел, 1356 пациентов скончались.