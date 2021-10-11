Биробиджан, 11 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Еврейской автономии Павел Копылов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса госслужащих и сотрудников организаций, работающих с людьми. Те, кто полностью не привьётся до 15 декабря 2021 года, будут отстранены от работы или переведены на «удалёнку». Первый компонент вакцины необходимо получить до 15 ноября, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Подготовка к вакцинации против COVID-19

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«Эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Еврейской автономной области расценивается как неблагополучная», — подчеркнул Павел Копылов.

В связи с этим он обязал вакцинироваться сотрудников учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания. Прививки также должны будут поставить работники компаний, работающих с людьми, сотрудники отделений «Почты России» и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат в том числе организаторы физкультурно-спортивных мероприятий, а также коллективы компаний, работающих в сферах питания и досуга.

Постановление обязывает правительство региона принять документ, определяющий механизм и порядок его реализации, и создать запас вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе коронавирусом заболели 236 жителей Еврейской автономной области (неделей ранее — 230). Рост количества новых случаев составил 2,5%.