Москва, 11 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Ввоз в Россию ряда продуктов из Китая приостановлен из-за выявленных запрещённых компонентов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Dgeise Роспотребнадзор

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в обороте пищевой продукции с нарушениями обязательных требований законодательства, произведённой в Китайской Народной Республике», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрещенные компоненты были выявлены в кукурузных чипсах, лапше, вермишели, а также «яйце с десертом из шоколадного крема и печенье с игрушкой-сюрпризом внутри».

«Обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810, линии MIR 604, линии Bt-11, ДНК генетически модифицированной сои линии MON 89 788 в количестве более 0,9%», — добавили в ведомстве.

При этом информации о наличии ГМО-ингредиентов в маркировке продуктов нет, в связи с чем с 11 октября до особого распоряжения ввоз указанной продукции на территорию страны запрещен.