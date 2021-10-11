Россия приостановила ввоз лапши и шоколадных яиц из Китая из-за ГМО
Москва, 11 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. ДНК генетически модифицированных культур обнаружена в некоторых китайских продовольственных товарах. Их ввоз в Россию временно ограничен решением Роспотребнадзора, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.
Присутствие генетически модифицированной кукурузы и сои выявлено в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели и чипсах, а также в яйце с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри.
В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышено в пять раз, при этом на маркировке присутствие генетически модифицированных компонентов не указано.
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