Москва, 11 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. ДНК генетически модифицированных культур обнаружена в некоторых китайских продовольственных товарах. Их ввоз в Россию временно ограничен решением Роспотребнадзора, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лапша быстрого приготовления

Присутствие генетически модифицированной кукурузы и сои выявлено в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели и чипсах, а также в яйце с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри.

В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов превышено в пять раз, при этом на маркировке присутствие генетически модифицированных компонентов не указано.

« С 11.10.2021 до особого распоряжения приостанавливается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

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