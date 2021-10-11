Ульяновск, 11 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области за минувшие сутки пожарные расчеты выезжали семь раз на тушение сухой травы. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Pxhere.com Травяной пожар

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В связи с установившейся в Ульяновской области теплой погодой сохраняется опасность возникновения природных и техногенных пожаров. Только за прошедшие сутки на тушение сухой травы спасатели выезжали семь раз. Огнем были охвачены территории в Майнском, Новоспасском, Новомалыклинском, Павловском, Тереньгульском и Цильнинском районе. Общая площадь травяных пожаров составила более 1 га.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни, с 11−13 октября осадков не ожидается. Температура воздуха по ночам составит —4…+3 градуса, днем потеплеет до +16…+18.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ростовской области с начала 2021 года зарегистрировано 590 природных пожаров. Огнём пройдена площадь 12,5 гектара.

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