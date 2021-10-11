Уфа, 11 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Тело женщины обнаружено при тушении пожара в двухэтажном деревянном доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ada Be Пожар в доме

Сообщается, что утром 11 октября спасатели получили информацию о пожаре в СНТ «№34 УМПО» города Уфы.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь бушует в деревянном двухэтажном доме размером 8×10 метров.

Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение. Во время борьбы с огнем они обнаружили тело женщины. Сейчас специалисты устанавливают ее личность, а также причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии медсестра вынесла трех маленьких детей из горящего дома.