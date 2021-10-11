Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ путём народного голосования выбрали название для третьего моста через Уду. Победителем конкурса оказалось название «Талаан», что переводится с бурятского языка, как «Удача», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ

Этот вариант поддержали 38% участников голосования или 661 человек. На втором месте оказалось название «Верхнеудинский» — 31% (543). Всего в выборах названия приняли участие более 1,7 тыс. человек.

Напомним, в первом этапе по выбору названия жители предложили более 300 различных вариантов. Из них конкурсное жюри отобрало десять лучших, которые были вынесены на голосование. В их число вошли такие варианты, как «Президентский», «Народный», «Эра», «Три генерала», «Мост Надежды», «Верхнеудинский», «Юбилейный», «Талаан (удача)», «Лебедь», «Академический».