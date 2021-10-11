Москва, 11 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В Москве завершилась проходка тоннеля метро между станциями «Каширская» и «Кленовый бульвар». Об этом 11 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннелепроходческий щит

Проходку проводил шестиметровый щит «Ольга». Он проложил однопутный участок между станцией «Каширская» и переходной камерой у станции «Кленовый бульвар».

Работы велись на глубине до 24 метров в условиях плотной городской застройки и под территорией музея-заповедника «Коломенское», отметили в мэрии.

Участок войдёт в Большую кольцевую линию метро Москвы.