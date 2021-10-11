Красноярск, 11 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. На площади Мира в Красноярске уже собрали и украсили новогоднюю ёлку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новогодняя елка

Как сообщили ИА REGNUM 11 октября в мэрии города, ель в Красноярске смонтировали для съёмок очередной серии новогоднего фильма «Ёлки». После съёмок дерево решили не убирать. Более того, для создания новогоднего настроения на нём включат гирлянды.

Добавим, в Красноярске ищут подрядчиков для установки первой партии ёлок. Соответствующие лоты размещены на электронной площадке госзакупок. Все праздничные деревья должны быть собраны и смонтированы к 20 декабря.

За счёт средств городского бюджета в 2021 году новогодние ёлки будут установлены в 14 городских общественных пространствах. Также в Красноярске появятся новогодние деревья и городки, которые оборудуют инвесторы.

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