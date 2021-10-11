Биробиджан, 11 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. На прошлой неделе коронавирусом заболели 236 жителей Еврейской автономной области (неделей ранее — 230). Рост количества новых случаев составил 2,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 октября на основании данных из постановления главного санитарного врача региона Павла Копылова.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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«На территории Еврейской автономной области в настоящее время сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул глава управления Роспотребнадзора по автономии.

По его словам, ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории области ухудшается. Всё чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, их доля среди заразившихся COVID-19 — 69,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе жители Еврейской автономии в очередной раз высказывали недовольство работой врачей и организацией медпомощи больным коронавирусом. Жители сравнили лечение в Биробиджане с лечением в Хабаровске и сделали вывод: «У нас не больница, а морг, только вперед ногами из неё увозят».