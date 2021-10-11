В Еврейской АО рост числа новых больных COVID-19 за неделю составил 2,5%
Биробиджан, 11 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. На прошлой неделе коронавирусом заболели 236 жителей Еврейской автономной области (неделей ранее — 230). Рост количества новых случаев составил 2,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM 11 октября на основании данных из постановления главного санитарного врача региона Павла Копылова.
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По его словам, ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории области ухудшается. Всё чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, их доля среди заразившихся COVID-19 — 69,2%.
Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе жители Еврейской автономии в очередной раз высказывали недовольство работой врачей и организацией медпомощи больным коронавирусом. Жители сравнили лечение в Биробиджане с лечением в Хабаровске и сделали вывод: «У нас не больница, а морг, только вперед ногами из неё увозят».