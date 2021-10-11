Чита, 11 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 11 октября от коронавируса полностью привиты уже 331 089 человек (+941 за выходные дни). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ещё 349 922 (+1492 за выходные дни) гражданина получили первый компонент вакцины. Таким образом, за последние сутки первый компонент вакцины от инфекции поставили 1002 человек, завершили вакцинацию 825 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 11 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 304, причём 657 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (9−10 октября 2021 года).

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