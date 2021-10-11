Токио, 11 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. До наиболее высокого уровня с декабря 2018 года вырос 11 октября курс американского доллара по отношению к японской иене. Об этом 11 октября сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что трейдеры продают избыточное количество иен, которые они выручили от продажи акций компаний Японии, стабильно растущих в цене в течение последнего времени.

При этом по состоянию на 13:00 (07:00 мск) за один доллар давали около 112,7 иены, что почти на одну иену больше, чем во второй половине дня 8 октября. Также уточняется, что из-за растущей разницы в ставках банковского кредита в США и Японии американская валюта стала более привлекательной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на нефть на Токийской товарной бирже достигла самого высокого уровня за последние три года.