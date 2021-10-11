Кито, , 09:45 — REGNUM Специальная комиссия займётся расследованием в отношении президента Эквадора Гильермо Лассо в связи с публикацией так называемого Досье Пандоры об офшорных операциях. Об этом говорится в заявлении Национальной ассамблеи Эквадора (однопалатного парламента) в Twitter.

Гильермо Лассо Samurai Juan

Эквадорский парламент одобрил начало расследования, инициатива на пленарном заседании набрала 105 голосов. Специальная постоянная комиссия по конституционным правам потребует дачи показаний по делу о «Досье Пандоры» и предоставления всей информации, которая прояснит причастность президента к делу, связанному с отправкой денег в налоговые убежища.

Предполагается, что Лассо мог нарушить запрет для государственных служащих и хранил деньги и имущество в офшорных юрисдикциях. Его имя фигурировало в публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Эквадорская газета El Universo, опираясь на эти сведения, утверждает, что у Лассо ранее было 14 офшорных компаний, в основном зарегистрированных в панамской юрисдикции. В конце 2017 года, уже после того, как парламент Эквадора одобрил запрет для госслужащих держать активы в налоговых убежищах, Лассо передал свои активы двум американским трастам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лассо признал, что владел упомянутыми в досье компаниями, но затем избавился от них.

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