Москва, 11 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии в Сочи Оксана Садовник находится в тяжелом состоянии, написала телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По состоянию — оно тяжёлое, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку», — написала Собчак.

Она добавила, что в скором времени вместе с мужем пострадавшей примет решение о лечении Садовник в Москве.

Напомним, по данным регионального МВД, ДТП произошло вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной поляной. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате трагедии погибли два человека.