София, 11 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о выделении 5 миллионов левов (около 2,5 миллионов евро) на ремонт инженерных сооружений в нескольких районах болгарско-турецкой границы. Об этом сообщило Радио Болгария.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Соответствующая акция проводится в рамках реализации программы по противодействию нелегальной иммиграции. Предполагается, что в ближайшее время будут укреплены заградительные конструкции у контрольно-пропускных пунктов «Капитан Андреево» и «Лесово». Согласно официальной информации, проведение соответствующих работ возложено на структуры министерства обороны страны.

В сентябре нынешнего года контроль над состоянием пограничных инженерно-технических средств в указанных регионах взяло на себя болгарское МВД.

«Передавая соответствующие подряды армейскому ведомству, мы отказываемся заключать договоры с фирмами извне», — резюмировал глава министерства внутренних дел Болгарии Бойко Рашков.

Ранее официальная София неоднократно выражала свою обеспокоенность в связи с ростом числа нелегалов, регулярно попадающих на болгарскую территорию из Турции. В сентябре нынешнего года власти Болгарии дополнительно направили для охраны пограничных с Турецкой Республикой районов более 700 военнослужащих.