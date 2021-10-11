* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Переговоры с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в течение двух дней проходили в Дохе, Вашингтон расценивает как откровенные и профессиональные. Об этом говорится в заявлении официального представитель Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованного на сайте ведомства.

Госдеп США

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«Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма и безопасном выезде для граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнёров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех аспектах афганского общества», — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что «дискуссии с США были откровенными и профессиональными». По словам представителя Госдепа, американская сторона вновь заявила, что США будут судить о движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут судить по его действиям, а не только по его словам.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча межведомственной делегации США с высокопоставленными представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоялась 9 и 10 октября. В ходе переговоров стороны договорились о поставках гуманитарной помощи в Афганистан. При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметили, что гуманитарная помощь не должна быть увязана с политическими вопросами.