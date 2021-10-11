Чита, 11 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 304, причём 657 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (9−10 октября 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 61 603 пациентов (+408 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1476 человек (+18 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 135 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за выходные), 52 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-11 за выходные).

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