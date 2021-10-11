Киев, , 08:59 — REGNUM Дочь президента Украины Владимира Зеленского не хочет, чтобы он и далее занимал этот пост. Об этом сам Зеленский рассказал в украинской программе «Светская жизнь».

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, свою дочь он очень любит, но решение об участии в новых президентских выборах будет зависеть от того, сколько его команда успеет сделать.

Президент Украины рассказал также, что его дочь, которая окончит школу в 2022 году, не будет учиться за границей. Обучение девочки продолжится только на Украине, таково его решение.

Дочь, отметил Зеленский, интересуется международной экономикой. Вероятно, её специальность будет связана с международными отношениями.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимира Зеленского избрали президентом Украины в 2019 году, следующие выборы пройдут в стране в 2024 году.

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