Абакан, 11 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Решение о том, что посещать заведения общепита, культуры и спорта в Хакасии можно будет только имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о том, что они переболели новым заболеванием в последние полгода, приняли власти региона. Об этом 11 октября сообщил в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» глава республики Валентин Коновалов.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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«Принято решение изменить постановление №102. Будет введено определенное ужесточение, исходя из тех рекомендаций, которые мы получили от Роспотребнадзора. В учреждениях общепита, культуры, спорта и некоторых других местах, где у нас идет скопление граждан, посещение будет только по сертификату о вакцинации, либо сертификату о том, что человек в последние полгода переболел», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Хакасии выявили 137 носителей коронавируса, выздоровели 19 человек.