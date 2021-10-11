Москва, 11 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27).

Волейбол

В матче за Суперкубок играют чемпион России и обладатель Кубка страны. Оба трофея в прошлом сезоне выиграло «Динамо», победив «Зенит» в финалах.

Волейболисты «Динамо» обыграли соперников из «Зенита» в 11-й раз подряд во всех турнирах.

Кроме того, «Динамо» в третий раз стало обладателем Суперкубка России. Ранее команда выигрывала этот трофей в 2008 и 2009 годах.