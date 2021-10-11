Москва, 11 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Москве установили 4,2 тыс. опор освещения на территории образовательных учреждений, сообщили 11 октября в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Освещение

Всего новые системы уличного освещения появились на территориях 551 объекта образования — в 346 детсадах, 171 школе и 34 учреждениях высшего, профессионального и дополнительного образования. Характеристики подбираются индивидуально, в зависимости от особенностей объекта. Например, в детских садах устанавливаются невысокие торшеры, спортплощадки в школах освещают восьмиметровые прожекторы.

Все новые опоры оснащаются энергоэффективными светильниками, отметили в департаменте. До конца 2021 года планируется установить 25 тысяч опор.