Самара, 11 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Студенты медицинского колледжа пришли на помощь работникам скорой помощи в Самаре. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудницы скорой помощи

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Сообщается, что на станции скорой медицинской помощи в Самаре было увеличено количество диспетчеров, которые принимают вызовы из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом граждан и ростом количества обращений в медслужбу.

Отмечается, что помощь медикам пришли студенты Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной.

«Поток звонков увеличился в два раза. Если раньше до пандемии, в период повышения заболеваемости вирусными инфекциями было около двух тысяч звонков, то сейчас их регистрируется около четырех тысяч», — приводит пресс-служба слова главного врача станции Вячеслава Малахова, который отметил, что на станцию сейчас принимают новых сотрудников.

«Для работы в оперативном отделе обучаются 11 студентов выпускного курса колледжа имени Ляпиной. Их задача не просто отвечать на телефонные звонки, а в программе заносить определенные данные со знанием медицинской науки. Для этого есть три опытных наставника, которые курируют ребят», — сообщил Малахов, отметив, что студенты быстро работают и быстро осваивают программу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут ужесточить ограничения для непривитых жителей.