Калуга, 11 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Калужские школьники стали участниками всероссийского образовательного проекта в сфере информационных технологий. С 27 сентября по 17 октября в стране в рамках проект организованы уроки на тему: «Искусственный интеллект в образовании». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве цифрового развития Калужской области.

Фото министерства цифрового развития Калужской области На уроке цифры лицеистов познакомили с искусственным интеллектом

Перед учащимися калужского IT-лицея выступил заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский. Он показал лицеистам, что такое искусственный интеллект. Дмитрий Разумовский позвонил на горячую линию МФЦ и пообщался с виртуальным роботом-консультантом, который записал его на приём в центр «Мои Документы». Познакомил заместитель губернатора учащихся и о другими IT-разработками, которые успешно применяются в регионе. Учащиеся получили ответы на многие вопросы, касающиеся цифровизации. Вместе с Дмитрием Разумовским они пришли к выводу, что искусственный интеллект все больше будет проникать в повседневгую жизнь, это огромное поле для разработок и новаторства в цифровой сфере. Но заменить человека полностью, по мнению участников диалога, роботы не смогут, поскольку у них нет эмоций и фантазии.

«Благодаря урокам цифры дети начинают интересоваться цифровой тематикой, даже если раньше эта сфера их не интересовала. Зачастую интерес к цифровыми технологиям может перерасти в увлечение, а увлечение может стать делом всей жизни», — отметил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

В ноябре 2021 года «Уроки цифры» в российских школах будут посвящены разработке компьютерных игр, в январе 2022 года — безопасности, в феврале — искусственному интеллекту в музыке, в апреле — быстрой разработке приложений. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это также возможность получить знания от ведущих технологических компаний.