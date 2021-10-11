Владивосток, 11 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В муниципалитеты Приморья направят 150 млн рублей из краевого бюджета на строительство приютов для безнадзорных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Собака

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На данный момент некоммерческие организации открыли приюты для безнадзорных животных в Уссурийске и Большом Камне. В декабре такой приют будет открыт в Анучинском районе.

«Мы будем помогать муниципальным образованиям, в которых есть недостаток бюджетных средств на строительство приютов. На первом этапе в бюджете 2022 года на эти цели будет заложено 150 млн рублей. Средства будут направлены тем, кто подготовил проектно-сметную документацию, совместно с ветеринарными врачами определился по концепции приюта и количеству мест для животных», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона добавил, что нужно отработать все жалобы жителей и произвести отлов животных до зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные отравили собак в приюте «Добрый дом» под Белгородом.