Благовещенск, 11 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В арбитраж Амурской области поступил крупный финансовый иск от управления Росприроднадзора, адресованный к компании, работающей в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов, — ООО «Уруша-А». Заявление с претензиями на сумму более 113 млн рублей судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора подало 8 октября 2021 года. Сумма требований составляет 113 850 736 рублей. Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в мае 2018 года, прописана в городе Зея Амурской области. Владельцы — ООО «Механизированная колонна «Гранит» Олега Узюкова с долей 99,99% и Антонина Узюкова.

У компании «Уруша-А» есть действующая лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых в долине рек Халан, Халан Большой, Халанчик Малый, Чучума, левая терраса р. Уруша в Приамурье. Срок действия лицензии — до 31 декабря 2022 года.