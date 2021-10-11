Новосибирск, 11 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Взявшийся рукой за поручень лестницы бассейна в сауне мужчина погиб от удара током в Новосибирске. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

mikegi Ток

Уточняется, что трагический инцидент произошел 9 октября вечером.

«Компания гостей находилась в помещении сауны Банкетного комплекса в Центральном районе города Новосибирска. Во время отдыха один из посетителей получил удар током, взявшись за поручень лестницы бассейна. От полученных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что в Иркутской области остались без электричества жители четырёх населенных пунктов Тайшетского района.