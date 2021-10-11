Богота, 11 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Бразилии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Dave Футбол

Сборная Бразилии потеряла первые очки в квалификации ЧМ-2022. Ранее бразильцы выиграли девять матчей подряд.

На сегодняшний день сборная Бразилии занимает первое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 28 очков. Сборная Колумбии идёт на пятом месте с 15 очками.

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