Джакарта, 11 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Генеральный секретарь партии «Гериндра» Ахмад Музани заявил, что председатель партии и министр обороны страны Прабово Субианто, скорее всего, примет участие в президентских выборах 2024 года, сообщает Kompas.

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По его словам, партийные идеалы не были реализованы.

«Ожидания людей настолько высоки, развитие должно продолжаться, наши партийные чаяния не реализованы», — заявил Ахмад Музани.

В 2019 году Прабово Субианто получил 57% голосов избирателей в провинции Южный Сулавеси.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в 15 провинциях Индонезии, включая Джакарту, не выявили случаев смерти от COVID-19.