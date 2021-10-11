Лондон, 11 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Решение Европейского союза относиться к Москве как к геополитическому противнику только усугубляет кризис на рынке газа в Европе. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Die Welt Россия vs ЕС

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По его словам, в ситуации с ценами на газ «всё станет проще», если Брюссель будет видеть в России партнёра, а противника.

«Суть вопроса заключается всего лишь в фразеологии. Измените противника на партнера, и всё станет проще», — отметил в беседе с Financial Times российский дипломат.

Чижов подчеркнул, что Россия не заинтересована в скачках цен на газ, потому что это «не способствует стабильности» и приводит к переходу потребителей к углю. Он уверен, что все возникающие сейчас на газовом рынке проблемы «были созданы искусственно, в первую очередь по политическим причинам».

Постпред считает, что в ситуации виновата энергетическая политика Брюсселя и нежелание европейских компаний платить больше за пополнение своих резервов. По мнению дипломата, всё усугубляют правила ЕС, которые вынуждают Газпром поставлять часть газа на условиях свободной торговли, а не по долгосрочным контрактам.

Чижов отрицает, что Москва спровоцировала дефицит газа в Европе. Дипломат напомнил, что президент Владимир Путин дал рекомендации Газпрому, «чтобы тот проявил больше гибкости».

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«И что-то заставляет меня думать, что Газпром прислушается», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на совещании по вопросам энергетики президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объём поставок в Европу энергоносителей, в том числе газа.