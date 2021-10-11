Каракас, 11 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Сборная Венесуэлы одержала победу над командой Эквадора в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Венесуэла

На 37-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия, реализовавший пенальти.

Но венесуэльская команда смогла не только сравнять счёт, но вырвать победу. Отличились форвард Дарвин Мачис на 45-й минуте и полузащитник Эдуард Бельо на 64-й.

На сегодняшний день сборная Венесуэлы занимает 10-е место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды семь очков. Сборная Эквадора идёт на третьем месте с 16 очками.

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