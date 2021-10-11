Москва, 11 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Ночные температуры в центре Европейской России с 13 октября станут положительными, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

«Температура понизится до 6—10 градусов днём, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут +4…+7 °С. Никаких заморозков», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что с 12 октября в центре Европейской России будет продвигаться ложбина низкого давления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд заявил, что нынешней зимой температура воздуха в России будет около климатической нормы или выше нее. При этом синоптик уточнил, что температура воздуха выше нормы ожидается в северных регионах России, а в остальных — около нормы.

Читайте также:Метеоролог рассказал о непогоде в ряде регионов России